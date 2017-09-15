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Таш-Комур, Аксы, Ала-Бука, Чаткал за Сооронбая Жээнбекова (фоторепортаж часть II)

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/tash-komu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448099-ru.html

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15 сентября 2017, 16:44       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны. Он встретился с избирателями Аксыйского, Ала-Букинского, Чаткальского районов и города Таш-Комур Жалал-Абадской области.
В каждом районе на встречу с кандидатом приходило до 10 тысяч избирателей, они встречали Сооронбая Жээнбекова бурными овациями и выражали безоговорочную поддержку.
Аксыйцы подарили Сооронбаю Жээнбекову белого скакуна, отметив, что это животное олицетворяет победу. Вместе с этим кандидат получил и благословение Аксыйского народа. В Чаткальском районе Сооронбай Жээнбеков сыграл в волейбол с местной командой и отметил, что спортзалы будут построены в каждом селе.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 15.09.2017 г.</li> </ul>

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