Таш-Комур, Аксы, Ала-Бука, Чаткал за Сооронбая Жээнбекова (фоторепортаж часть II)

15 сентября 2017, 16:44 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны. Он встретился с избирателями Аксыйского, Ала-Букинского, Чаткальского районов и города Таш-Комур Жалал-Абадской области.

В каждом районе на встречу с кандидатом приходило до 10 тысяч избирателей, они встречали Сооронбая Жээнбекова бурными овациями и выражали безоговорочную поддержку.

Аксыйцы подарили Сооронбаю Жээнбекову белого скакуна, отметив, что это животное олицетворяет победу. Вместе с этим кандидат получил и благословение Аксыйского народа. В Чаткальском районе Сооронбай Жээнбеков сыграл в волейбол с местной командой и отметил, что спортзалы будут построены в каждом селе.

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 15.09.2017 г.</li> </ul>