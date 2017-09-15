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Сотрудники "Зеленстроя" готовятся к посадке крупномерных лиственных саженцев на двух улицах Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448098-ru.html

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В Бишкеке ведутся работы по подготовке к посадкам крупномерных саженцев

15 сентября 2017, 16:24       Комментарии

Сотрудники МП "Зеленстрой" проводят подготовительные работы для посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на улицах Аалы Токомбаева и Медерова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы. На улице Токомбаева от 12 микрорайона до улицы Шабдан Баатыра идут работы по подготовке территории к посадкам на глубину 25-30 см (выборка корыта). С места планируемой посадки площадью 1200 кв.м вывезено 670 кубометров гравия и завезено 127 кубометров растительного грунта.
Также ведутся работы по подготовке к посадкам по улице Медерова на отрезке от улицы Токтоналиева до Панфилова. Проведены работы по выборке корыта на глубину 25-30 см. С места планируемой посадки площадью 1500 кв.м вывезено 400 кубометров гравия и завезено 150 кубометров на площади 650 кв.м.
В работах на 2 улицах задействованы 58 рабочих, спецтехника (самосвал, экскаватор, трактор) и необходимый инвентарь. Кроме рабочих МП "Зеленстрой", в подготовке принимают участие работники МТУ.

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