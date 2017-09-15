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Дело Саляновой. Подсудимая намерена судиться со свидетелем

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366387_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448097-ru.html

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15 сентября 2017, 16:18       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в Ленинском районном суде продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. Обстановка в зале заседания накалилась. Так, подсудимая заявила, что Жылдыз Мамбеталиева лжесвидетельствует и депутат намерена судиться с ней за клевету.
Салянова считает, что Мамбеталиева принимала решение по возобновлению лицензии Елисееву вместе с квалификационной комиссией, сама она лишь поставила подпись.
Затем после возникших споров в зале заседания судья дал поручение удалить с процесса правозащитников и однопартийца подсудимой Наталью Никитенко. На данное действие защита ходатайствовала об отводе судьи. Однако данное заявление не было принято во внимание.

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