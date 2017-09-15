Милиция разыскивает мать ребенка, брошенного в мусорном баке в Киркомстрое

15 сентября 2017, 16:29 Комментарии

По данным столичного ГУВД, в настоящее время в розыск объявлена мать новорожденного ребенка, обнаруженного мертвым в мусорном баке. Сообщение о страшной находке в районе пересечения улицы Кустанайской и Астраханского переулка поступило 14 сентября примерно в 10.30.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данным правоохранительных органов, были назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время ведется расследование случившегося.

Отметим, это не первый случай, когда матери пытаются избавиться от своих новорожденных детей на улице. Так, 31 июля в новостройке Арча-Бешик в дворовом сортире также был обнаружен ребенок. Однако пока розыск ее матери не увенчался успехом. В связи с этим сейчас рассматривается вопрос о передаче малышки в дом малютки.