Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Курбанбай Искандаров: "Ни одного метра кыргызской земли не было передано Узбекистану"Курбанбай Искандаров: "Ни одного метра кыргызской земли не было передано Узбекистану"В Бишкеке прошла конференция, посвященная 120-летию поэта и журналиста Мухтара АуэзоваВ Бишкеке прошла конференция, посвященная 120-летию поэта и журналиста Мухтара Ауэзова

Милиция разыскивает мать ребенка, брошенного в мусорном баке в Киркомстрое

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366377_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448096-ru.html

Похожие новости

Милиция разыскивает без вести пропавшего 18-летнего парня

Сотрудников Патрульной милиции обвинили в необоснованном преследовании мотоциклиста

Против милиционеров, причастных к смертельной аварии, возбуждено уголовное дело

В Узбекистане отобранные у граждан квартиры раздали милиционерам

Сегодня: Атамбаев в Сочи, рокировки в ГП, младенец в мусорном баке

15 сентября 2017, 16:29       Комментарии

По данным столичного ГУВД, в настоящее время в розыск объявлена мать новорожденного ребенка, обнаруженного мертвым в мусорном баке. Сообщение о страшной находке в районе пересечения улицы Кустанайской и Астраханского переулка поступило 14 сентября примерно в 10.30.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данным правоохранительных органов, были назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время ведется расследование случившегося.
Отметим, это не первый случай, когда матери пытаются избавиться от своих новорожденных детей на улице. Так, 31 июля в новостройке Арча-Бешик в дворовом сортире также был обнаружен ребенок. Однако пока розыск ее матери не увенчался успехом. В связи с этим сейчас рассматривается вопрос о передаче малышки в дом малютки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум