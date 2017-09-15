Скандальный "Безопасный город", или О чем молчит кандидат в президенты?

15 сентября 2017, 16:32 Комментарии

Отто фон Бисмарк не ошибался, когда говорил, что никогда так много не врут, как во время выборов. Истинность этих слов подтверждается каждый день.

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов, войдя в раж, иной раз откровенно опускается до лжи. Выступая перед избирателями, Бабанов обвинил в увеличении ДТП "жадных чиновников", которые не реализовали проект "Безопасный город". И люди должны поверить в это?

А давайте посмотрим, как все начиналось и почему все затянулось.

В 2012 году правительство предприняло попытку внедрить указанный проект. По нему предполагалось создать систему программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в Бишкеке и Оше, на трассе Бишкек - Каракол, а также создать единый электронный центр учета и регистрации преступлений при МВД.

Тогда премьер-министром был Омурбек Бабанов, а главой МВД - Зарылбек Рысалиев, председателем тендерной комиссии был назначен первый замминистра ведомства Бактыбек Алымбеков (ныне безработный).

После проведения тендера победителем была признана китайская компания Beijing Construction Engineering Group International Co. Она оценила свои услуги в 4 миллиарда 56 миллионов сомов (85 млн долларов США по тому курсу сома к доллару). С компанией уже был подписан договор, по условиям которого она получала стабильную прибыль при соотношении 70/30, то есть 70 процентов от суммы собранных штрафов уходило бы иностранному инвестору. Beijing Construction же обязалась на свои деньги установить камеры и систему видеонаблюдения и фиксации преступлений, а также создать электронную книгу учета предложений (КУП).

Но в 2013 году Министерство юстиции негативно оценило действия лиц, заключивших договор на реализацию проекта "Безопасный город".

Выводы ведомства оказались неутешительны - установлен факт сговора отдельных чиновников прежнего состава правительства КР (премьер-министр Омурбек Бабанов) с китайской компанией-подрядчиком. В результате искусственно увеличилась стоимость "Безопасного города" до 85 миллионов долларов, и проект не реализовали. "Это нанесло моральный и материальный ущерб стране", - отметили в Минюсте.

"Любопытным является тот факт, что на аналогичные по масштабности проекты в Париже и Стамбуле потратили порядка 25-30 миллионов долларов. В Кыргызстане почему-то "Безопасный город" оценили в 85 миллионов. И это при наличии в республике более дешевой рабочей силы, нежели в указанных мегаполисах", - говорится в заключении, которое было подписано министром юстиции КР Алмамбетом Шыкмаматовым, ныне депутатом парламента от оппозиционной фракции "Ата Мекен". Исходя из защиты интересов государства, Минюст направил заключение в правительство.

Кстати, Шамиль Атаханов, сменивший на посту министра внутренних дел КР Зарылбека Рысалиева, вскоре после победы фирмы отказался от сотрудничества с китайской компанией. Впоследствии суд признал контракт с ней недействительным.

Таким образом, проект стал неоднозначно восприниматься из-за того, что его стоимость была повышена в разы. Прав Бабанов, кто-то сильно пожадничал, захотел получить в карман. Вопрос: кто же утвердил своим решением такой дорогой проект?

Не в столь далеком 2012 году, когда на посту премьера КР находился Омурбек Бабанов, ныне кандидат в президенты, были отменены обязательные техосмотры, доверенности на автотранспортные средства и стационарные посты ДПС. Воспринятое тогда благом по истечении уже 4 лет вылилось в то, что теперь происходит в стране: из-за отмены доверенностей затруднился розыск транспортных средств, резко увеличилось количество угонов и ДТП со смертельными исходами.

Самое главное - это то, что отмена технического осмотра автомобилей и создание системы его добровольного прохождения стали преждевременным решением, поскольку уровень налоговой культуры и сознание автовладельцев, как доказывает время, было еще не развито. Примером могут выступать соседние государства в лице России и Казахстана, где по сей день такие нормы для населения сохраняются в виде обязательных, а проекты "Безопасных городов" только способствуют улучшению ситуации в этих странах.

Эти новшества внесли свою лепту в рост количества ДТП. Не так редко причинами автоаварий становится неисправность автомобилей.

Статистика Кыргызстана также указывает на это. В 2012 году, после отмены правительством Бабанова перечисленных выше обязательных норм, на автодорогах и улицах республики по сравнению с 2011 годом число ДТП увеличилось на 20,6%, также увеличилось число погибших и раненых. Данная тенденция сохранялась все годы после отмены Бабановым техосмотра, доверенности и стационарных постов ДПС.

Но почему-то об этом перед избирателями умалчивает кандидат в президенты?