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В Бишкеке ведутся работы по подготовке к посадкам крупномерных саженцев

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366391_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448094-ru.html

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15 сентября 2017, 16:40       Комментарии

Сотрудниками МП "Зеленстрой" ведутся подготовительные работы для посадки крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой на улицах Аалы Токомбаева и Медерова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Так, на улице Токомбаева от 12-го микрорайона до улицы Шабдан Баатыра идут работы по подготовке территории к посадкам на глубину 25-30 см (выборка корыта). С места площадью 1200 м2 уже вывезено 670 м3 гравия и завезено 127 м3 растительного грунта.
Также активно ведутся работы по подготовке к посадкам на улице Медерова на отрезке от Токтоналиева до Панфилова. Проведены работы по выборке корыта на глубину 25-30 см. С места планируемой посадки площадью 1500 м2 вывезено 400 м3 гравия и завезено 150 м3 на площади 650 м2.
В работах по двум улицам задействовано 58 рабочих, спецтехника (самосвал, экскаватор, трактор) и необходимый инвентарь. Также кроме рабочих МП "Зеленстрой" в подготовке активное участие принимают работники МТУ.
Напомним, завтра, 16 сентября, в 10.00 планируется массовая посадка крупномерных саженцев лиственных пород с закрытой корневой системой, которая осуществляется впервые в Кыргызстане. Мэрия столицы приглашает всех желающих принять активное участие в озеленении и благоустройстве города.

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