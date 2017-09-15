Как и где провести выходные в столице. Афиша с 15 по 17 сентября

15 сентября 2017, 16:16 Комментарии

Пятница, 15 сентября Movie time. После насыщенной трудовой недели позвольте себе расслабиться за просмотром хорошего кино в приятной компании. Центр Feel Good предлагает вашему вниманию картину "Огонь и вода". Это история двух молодых людей, которые прилагают максимальные усилия для того, чтобы преодолеть препятствия на пути к счастью. Сеанс начнется в 19.00, билеты стоят 50 сомов.

Мастер-класс от Адилета Токтогазиева. Здесь вас будут учить танцам, светским манерам и актерскому мастерству. Приходите и раскройте свой потенциал. Мероприятие пройдет по адресу: улица Медерова, 67. Начнется оно в 18.00, вход свободный.

Литературный клуб. Пятничный вечер можно посвятить саморазвитию. Если вы неплохо владеете английским языком, посетите этот клуб. Все участники получат раздаточный материал с короткими историями, после чего начнется обсуждение заданной темы. Мероприятие пройдет в центре UNUM. Начало - в 18.00, стоимость участия - 150 сомов.

Мастер-класс по стрейчинг-боди-балету. Если вы мечтаете о хорошей растяжке и пластике, непременно посетите это мероприятие, тем более что проведет его ведущий солист Национального театра оперы и балета Тилек Кийизбаев. Мастер-класс пройдет в фитнес-клубе Team Fit. Начнется он в 16.00, вход свободный.

Выставка "Сон кочевника". Посетите эту экспозицию, чтобы воочию увидеть лучшие работы художника Андрея Энгельмана. Пройдет она в выставочном зале Союза художников КР. Начало - в 18.00, вход свободный.

Суббота, 16 сентября Talking Club: Wedding & Marriage. Желающие попрактиковаться в английском языке, добро пожаловать! Тема очередного обсуждения - свадьба и брак. Вы сможете поговорить о свадебных традициях в Кыргызстане, плюсах и минусах свадебных церемоний, а также о многом другом. После беседы участников пригласят остаться для просмотра фильма на английском языке с русскими субтитрами. Мероприятие пройдет в студии альтернативного обучения "Окна". Начало - в 15.00, стоимость участия - 100 сомов.

Окно в кино: "Фрида". Это фильм о знаменитой художнице Фриде, которая в молодости попала в автомобильную катастрофу. Будучи прикованной к постели, она занялась рисованием, а спустя несколько лет решила показать свои работы известному художнику Диего Ривере, которого впоследствии полюбила. Показ начнется в 16.00, билеты стоят 100 сомов.

Saturday Open Mic Night. Арт-кафе Chicken Star продолжает радовать посетителей горячими тусовками. Здесь можно расслабиться и от души повеселиться, исполняя любимые песни и слушая, как поют другие. Вечер начнется в 21.00, вход свободный.

Воскресенье, 17 сентября Матч по практической стрельбе из пневматического пистолета. Вы уверенно владеете пневматикой и желаете продемонстрировать это другим? Тогда добро пожаловать на клубный матч IPSC Action Air, который пройдет в спортивно-стрелковом клубе Division. Стоимость участия - 250 сомов, аренда клубного снаряжения оплачивается отдельно. Соревнования начнутся в 14.00.

Мастер-класс по ландшафтному дизайну. Если вы увлекаетесь садоводством, непременно посетите это практическое занятие. Организаторы расскажут об основах архитектуры, проектирования и растениеводства. Мероприятие пройдет в Ботаническом саду имени Э. Гареева с 10.00 до 13.00. Вход свободный.

"Цельнометаллическая оболочка" Стэнли Кубрика. Действие картины разворачивается на американской базе, где готовят новобранцев для корпуса морской пехоты. Система воспитания "домашних" мальчиков довольно жестока, благодаря чему они превращаются в натренированных убийц, готовых к войне во Вьетнаме. Показ в ololohause начнется в 19.00, билеты стоят 100 сомов.

Live music night. Бар "Чемодан Зусмановича" приглашает всех желающих насладиться живой музыкой. Виктория Александрова и Татьяна Коваленко исполнят несколько известных композиций. Приходите отдохнуть и зарядиться энергией перед очередной рабочей неделей. Начало - в 21.00, вход свободный.

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