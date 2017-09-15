Авоська: цены на продукты на 15 сентября

15 сентября 2017, 16:27 Комментарии

Супермаркеты столицы продолжают удивлять ценами. Например, лук за неделю подорожал на 10 сомов, огурцы - на 6, помидоры - на 4. На рынках выросли цены на говядину и яйца, зато подешевели огурцы и сахар.

Стоимость продуктов, которые можно найти в доме почти каждого бишкекчанина, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан.

Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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