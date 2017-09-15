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Новости Кыргызстана

Женщина за рулем сбила гражданку Кыргызстана в АстраханиЖенщина за рулем сбила гражданку Кыргызстана в Астрахани

Авоська: цены на продукты на 15 сентября

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448092-ru.html

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Видео новости за 14 сентября 2017 года

15 сентября 2017, 16:27       Комментарии

Супермаркеты столицы продолжают удивлять ценами. Например, лук за неделю подорожал на 10 сомов, огурцы - на 6, помидоры - на 4. На рынках выросли цены на говядину и яйца, зато подешевели огурцы и сахар.
Стоимость продуктов, которые можно найти в доме почти каждого бишкекчанина, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
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