Раздвинутые мужские ноги, или Романтика общественного транспорта

15 сентября 2017, 16:12 Комментарии

Проблемы, касающиеся общественного транспорта, можно перечислять очень долго – это переполненные салоны, духота, курящий водитель, нарушение ПДД и так далее. Однако помимо всего того, что лежит на поверхности, есть такая проблема, как мэнспрединг. Возможно, вы не слышали этого слова раньше, но однозначно сталкивались с этим.

Мэнспрединг (от англ. man — "мужчина" и spread — "раскинуться") — мужская привычка сидеть, широко расставив ноги, стесняя при этом других пассажиров.

Почти каждый, кто пользуется общественным транспортом, скорее всего, сталкивался с тем, что мужчина на соседнем месте не знает, что для одного человека – одно место, и слишком сильно расставляет ноги, подобно Александру Македонскому, захватывающему территории. Причем, человек абсолютно не испытывает угрызения совести, а в голове даже не возникает мысли, что так не должно быть.

Встречаться с таким явлением приходится нередко, можно было бы сказать, что это просто бескультурье отдельных лиц, но мэнспрединг встречается массово. Ссылаться только лишь на особенность менталитета и преобладание патриархата в стране не стоит, так как явление имеет интернациональный характер. С этой проблемой сталкиваются пассажиры метро в Нью-Йорке, Токио или Мадриде, где за сильно широко расставленные ноги вас могут оштрафовать. В метро они вешают предупреждение о том, что один пассажир может занимать только одно место.

"Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено, — рассказали в департаменте общественного транспорта Мадрида. — Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространства каждого пассажира".

Можно сделать предположение, что это просто физиология мужчины – ему нужно свободное пространство между ног, чтобы ничего не зажимать. Однако, заметим, что все же находятся мужчины, которые умещают все свои конечности на одном месте и вроде бы даже не испытывают никакого дискомфорта. Для достоверности мы даже обратились с подобным вопросом к нескольким мужчинам, на что получили подтверждающий ответ.

"Ничего не мешает, можно сидеть, сложив ноги. А привычка слишком широко их расставлять – это уже дело культурного уровня того или иного человека", — подтвердили мужчины.

Наблюдая за женщинами, которые вынуждены ютиться на "полуместах", кажется, что они тоже принимают такую ситуацию за нормальное явление. Редко можно услышать в маршрутке замечание по этому поводу.

По словам нескольких опрошенных женщин, которые все же делают замечания, мужчины неохотно идут навстречу. Чаще всего после просьбы подвинуться они собирают ноги, минуты так на две, а дальше еще больше раздвигают ноги.

"Как-то раз я ехала в автобусе, рядом сидел мужчина. Мое место было у окна, он же расставил ноги так сильно, что мне пришлось буквально растечься по стенке. Говорить замечания о сильно расставленных ногах неловко, поэтому пытаешься просто невербально показать, что тебе неудобно, но такие сигналы никогда не действуют. Иногда пытаешься ногой отодвинуть его ногу, но в ответ, обычно, рядом сидящий еще сильнее начинает давить", — рассказала одна из бишкекчанок.

Справедливости ради надо отметить, что некоторые мужчины все же после замечания собирают ноги, видимо, такая поза у некоторых «живет» на подсознательном уровне, они даже не обращают внимания на то, как они сидят.

"Рядом со мной в маршрутке сидел парень, сильно расставив ноги. Я его попросила нормально сесть, он сразу собрал ноги. Видно было, что он очень удивлен этому, видимо, раньше ему не говорили об этом, а сам он и не догадывался, что мешает кому-то. Дальше он сидел очень смущенный, кажется, ему стало стыдно", — поделилась историей бишкекчанка Алия.

Член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг считает, что такое неосознанное поведение у мужчин сформировалось в ходе эволюции. Тем не менее, это не значит, что у женщин нет права обижаться на чисто этический момент, и постулат "что естественно, то не безобразно" в данном случае неприменим.

"Я думаю, что, с одной стороны, это анатомическая особенность. С другой стороны, существует такой стереотип поведения мужчины. Это врожденное качество, демонстрирующее мужскую сущность — половую принадлежность или даже половое превосходство", — сказал эксперт редакции российского телеканала "360".

Тема мэнспрединга широко обсуждается в интернете, уже есть много мемов, где высмеивается привычка широко расставлять ноги.

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