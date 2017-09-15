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Американский актер Стивен Сигал прилетел в Бишкеке с идеями по Играм кочевниковАмериканский актер Стивен Сигал прилетел в Бишкеке с идеями по Играм кочевниковПлатежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!Платежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!

Платежные терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/platez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448090-ru.html

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15 сентября 2017, 16:06       Комментарии

Компания MegaCom начала установку уличных платежных терминалов. Эти аппараты, окрашенные в фирменные цвета ведущего сотового оператора, появились в самых многолюдных местах Бишкека. Например, на пересечении улиц Московская — Абдрахманова (Моссовет). Благодаря им абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom!
До этого кыргызстанцы могли оценить удобство использования платежных терминалов MegaCom, которые находились внутри зданий крупных торговых центров, магазинов, кинотеатров, аптек, отелей. Теперь прямо на улице можно оплатить не только коммунальные услуги, но и совершать другие привычные платежи. Тем более, уличные терминалы работают 24 часа в сутки.
Платежные терминалы MegaCom показали себя универсальными помощниками наших граждан. При помощи этих аппаратов появилась возможность заплатить за справку о несудимости, выдаваемую МВД. Это сэкономит абонентам немало времени. Также терминалы позволяют оплатить штрафы Патрульной милиции, имущественные налоги и страховые взносы.
Кроме того, жители Кыргызстана через терминалы MegaCom смогут пополнять баланс абонентов сотовых операторов России, Казахстана и других стран СНГ. Это удобная опция если вы собираетесь за рубеж или ваши родственники проживают и работают за пределами республики.
Компания MegaCom уже установила 100 платежных терминалов в Бишкеке и Чуйской области. В ближайшее время эти симпатичные аппараты появятся практически во всех крупных городах по всему Кыргызстану.
Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте MegaCom.

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