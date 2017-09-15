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Бабанов: В результате нашей налоговой реформы поступления доходов увеличатся на 42 млрд сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448089-ru.html

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15 сентября 2017, 16:18       Комментарии

"В результате нашей налоговой реформы поступления от налоговых доходов увеличатся на 42 млрд сомов в связи с поэтапным выходом частного сектора из тени. Это больше годового бюджета Соцфонда и больше, чем расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт вместе взятые", — об этом заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире не придумано более эффективного способа стимулирования роста экономики, чем развитие бизнеса в стране.
"Для того чтобы каждый кыргызстанец имел благополучие и достаток в доме, нам нужно вывести экономику из тени, а также создать условия развития малого и среднего бизнеса, который, в свою очередь, будет создавать рабочие места и платить налоги в бюджет. Но что мы имеем сегодня? К сожалению, только 500 крупнейших компаний формируют около 80% доходов бюджета от налоговых поступлений. По данным Нацстаткома, доля теневой экономики составляет 23%, следовательно, страна ежегодно недополучает примерно 15,6 млрд сом. Это больше, чем все расходы госбюджета на здравоохранение. Поэтому наша первоочередная задача — вместо 5 налогов для бизнеса мы должны сделать Единый налог. Это единственный путь выхода из тени", — отметил Омурбек Бабанов.
По его словам, реформы для Кыргызстана сегодня – это необходимость.
"Это обеспечит нашей стране процветание. Поэтому я намерен идти до конца и реализовать свою политическую программу реформ, несмотря на сопротивление отдельных чиновников или политиков. Чем бы оно ни было вызвано – жадностью, злобой или просто страхом потерять свое кресло из-за неэффективной работы – я добьюсь победы интересов кыргызского народа", — сказал Бабанов.
Исполнитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 15.09.2017 г. Тираж: 1.

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