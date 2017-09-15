15 сентября 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Салтанат Абдраева- Кабар/. Правительство запустило в пилотном режиме проекты "Умный город" и "Умная страна" . Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

По его словам, правительство уже начало реализацию проекта "Умная улица" и "Умный город" в пилотном режиме в городах Бишкек и Ош. В Бишкеке этим проектом охвачены проспект Чуй и проспект Айтматова. На данном этапе работы уже начались. В Бишкеке исследовательские работы закончились и начался процесс реализации. В Оше же еще идут исследовательские работы.

Джумакадыров отметил, что проект "Безопасный город" обсуждается очень давно. В связи с этим высказывается определенная критика. Даже на данном этапе отдельные политики говорят, что этот проект надо было реализовать давно.

"Хочу отметить, что эти же политики, в частности О.Бабанов, будучи на посту главы правительства, имел все возможности реализовать данный проект. Он инициировал его, но не завершил. "Наше правительство в рамках программы "Сорок шагов к новой эпохе" одной из главных и приоритетных задач ставит реализацию проекта "Таза коом". В рамках этого проекта есть большой блок, который называется "Умная страна", "Умный город" и "Умная улица". Этот блок подразумевает управление городской, уличной инфраструктурой, которая полностью будет переведена в цифровой формат. Стоит отметить, что проект "Безопасный город" является одним из компонентов большого проекта "Умный город", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках проекта "Умный город" и "Умная улица" дорожное движение полностью будет контролироваться фото- и видеофиксацией, полностью будет контролироваться автоматизированной системой. На самом деле проект "Умный город" и "Умная улица" является намного шире и глубже проекта "Безопасный город".

Как он рассказал, в рамках нового проекта предусматривается управление электричеством, освещением, также работа светофоров и остальная инфраструктура будет управляться автоматизированной системой. И даже за безопасностью дорожного движения будет следить эта система.

"Нам предстоит большая работа. Потому что в рамках этого проекта предусматривается не только установка фото- и видеофиксации на дорогах, но мы еще и планируем спустить все электрические и другие провода под землю. Все коммуникации будут находиться под землей, как и во всех развитых странах. Это нам позволит обеспечить не только порядок на дорогах, но и общественную безопасность", - сказал он.