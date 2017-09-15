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Американский актер Стивен Сигал прилетел в Бишкеке с идеями по Играм кочевников

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/stiven-si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448087-ru.html

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15 сентября 2017, 16:08       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в Бишкек, чтобы поделиться идеями касательно III Всемирных игр кочевников.
Как сообщили в пресс-службе Правительства, Сигал сегодня встретится с премьер-министром КР Сапаром Исаковым и предложит ему свои идеи по организации следующих игр кочевников, которые пройдут осенью 2018 года на Иссык-Куле.
Напомним, что накануне в ходе рабочего совещания по подготовке к проведению III Всемирных Игр Кочевников Исаков отметил, что Правительству необходимо выработать все организационные моменты во избежание всяческих проблем. Глава правительства особо акцентировал внимание кабмина на построении работы со спонсорами, изъявляющими желание принять участие в подготовке ВИК.
Стивен Сигал уже принимал участие в качестве почетного гостя во II ВИК. Он остался весьма доволен организацией данного масштабного мероприятия и говорил, что не прочь вновь поучаствовать в таком событии.

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