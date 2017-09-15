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Среди школьников Кыргызстана объявили конкурс эссе о важности образования

Источник:
http://kabar.kg/news/sredi-shk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448086-ru.html

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15 сентября 2017, 16:10       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Среди школьников Кыргызстана объявили конкурс эссе о важности образования на темы "Моя школа", "Любимый учитель", "Я – ученик". Конкурсов на платформе www.sunush.baldar.kg проводит ЮНИСЕФ и Министерство образования и науки.
Участники до 15 октября 2017 года должны отправить свои эссе, информацию о себе: фамилия, имя, возраст, город/село и контакты на почту sunush.unicef@gmail.com.
По итогам конкурса авторы самых лучших эссе, набравшие наибольшее количество оценок будут поощрены призами.

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