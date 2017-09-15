Женщина за рулем сбила гражданку Кыргызстана в Астрахани

15 сентября 2017, 16:23 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани в результате наезда автомобилем "Honda HR-V", за рулем которой находилась женщина, пострадала гражданка Кыргызстана.

По информации УМВД России по Астраханской области, ДТП произошло 14 сентября утрам в Советском районе на улице 1-й Котельной. 28-летняя жительница Астрахани, управляя автомобилем, совершила наезд на 52-летнюю кыргызстанку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате наезда кыргызстанка получила травму и была госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф.

По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью человека, сотрудники полиции проводят административное расследование.

Напомним, 4 августа в российском городе Астрахани, 19-летний кыргызстанец на грузовике сбил троих детей на пешеходном переходе, 5-летняя девочка погибла на месте ДТП.