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Женщина за рулем сбила гражданку Кыргызстана в Астрахани

Источник:
http://kabar.kg/news/zhenshchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448085-ru.html

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15 сентября 2017, 16:23       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. В российском городе Астрахани в результате наезда автомобилем "Honda HR-V", за рулем которой находилась женщина, пострадала гражданка Кыргызстана.
По информации УМВД России по Астраханской области, ДТП произошло 14 сентября утрам в Советском районе на улице 1-й Котельной. 28-летняя жительница Астрахани, управляя автомобилем, совершила наезд на 52-летнюю кыргызстанку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.
В результате наезда кыргызстанка получила травму и была госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф.
По факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью человека, сотрудники полиции проводят административное расследование.
Напомним, 4 августа в российском городе Астрахани, 19-летний кыргызстанец на грузовике сбил троих детей на пешеходном переходе, 5-летняя девочка погибла на месте ДТП.

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