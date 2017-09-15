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Фоторепортаж – Таш-Комур, Аксы, Ала-Бука, Чаткал за Сооронбая Жээнбекова!

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448084-ru.html

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Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

Фракция "Кыргызстан" поддерживает Сооронбая Жээнбекова

15 сентября 2017, 15:52       Комментарии

Кандидат на пост президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны.
Он встретился с избирателями Аксыйского, Ала-Букинского, Чаткальского районов и города Таш-Комур Жалал-Абадской области.
В каждом районе на встречу с кандидатом приходило до 10 тысяч избирателей, они встречали Сооронбая Жээнбекова бурными овациями и выражали безоговорочную поддержку.
Аксыйцы подарили Сооронбаю Жээнбекову белого скакуна, отметив, что это животное олицетворяет победу. Вместе с этим кандидат получил и благословение Аксыйского народа. В Чаткальском районе Сооронбай Жээнбеков сыграл в волейбол с местной командой и отметил, что спортзалы будут построены в каждом селе.
Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына болгон үгүт кампаниясын улантууда. Ал Жалал-Абад областынын Аксы, Ала-Бука, Чаткал райондорунун жана Таш-Көмүр шаарынын шайлоочулары менен жолугушту.
Ар бир райондо талапкер менен жолугушууга 10 миңге чейин шайлоочулар келишип, Сооронбай Жээнбековду чоң сүрөөн менен тосуп алышып, колдоолорун билдирип жатышты.
Аксылыктар Сооронбай Жээнбековго жеңиштин символу болгон ак боз атты тартуу кылышты. Муну менен бирге талапкер элдин батасын да алды. Чаткал районунда Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү команда менен волейбол ойноп, спортзалдар ар бир айылга курула турганын белгиледи.

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