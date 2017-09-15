Бабанов: В результате нашей налоговой реформы поступления доходов увеличатся на 42 млрд сомов

15 сентября 2017, 16:14 Комментарии

"В результате нашей налоговой реформы поступления от налоговых доходов увеличатся на 42 млрд сомов в связи с поэтапным выходом частного сектора из тени. Это больше годового бюджета Соцфонда и больше, чем расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт вместе взятые", - об этом заявил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире не придумано более эффективного способа стимулирования роста экономики, чем развитие бизнеса в стране.

"Для того, чтобы каждый кыргызстанец имел благополучие и достаток в доме, нам нужно вывести экономику из тени, а также создать условия развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь будет создавать рабочие места и платить налоги в бюджет. Но что мы имеем сегодня? К сожалению, только 500 крупнейших компаний формируют около 80% доходов бюджета от налоговых поступлений. По данным Нацстаткома, доля теневой экономики составляет 23%, следовательно, страна ежегодно недополучает примерно 15,6 млрд сомов. Это больше, чем все расходы госбюджета на здравоохранение. Поэтому наша первоочередная задача - вместо 5 налогов для бизнеса мы должны сделать Единый налог. Это единственный путь выхода из тени", - отметил Омурбек Бабанов.

По его словам, реформы для Кыргызстана сегодня - это необходимость.

"Это обеспечит нашей стране процветание. Поэтому я намерен идти до конца и реализовать свою политическую программу реформ, несмотря на сопротивление отдельных чиновников или политиков. Чем бы оно ни было вызвано - жадностью, злобой или просто страхом потерять свое кресло из-за неэффективной работы - я добьюсь победы интересов кыргызского народа", - сказал Бабанов.

Исполнитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказчик: Кандидат на должность президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 15.09.2017 г. Тираж: 1.