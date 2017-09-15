ID-паспорт на биометрический менять необязательно — ГРС о выборах

15 сентября 2017, 15:34 Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Необязательно менять старый ID-паспорт на новый биометрический, чтобы проголосовать на выборах президента КР, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.

В ведомстве сообщили, что агитаторы некоторых кандидатов призывают избирателей менять паспорта, чтобы не лишиться права голоса. Граждане также интересуются, почему агитаторы фиксируют персональные идентификационные номера (ПИН).

В ГРС заявили, что менять паспорт для голосования необязательно, а также призвали граждан не предоставлять никому копии паспортов и ПИН.

"Государственная регистрационная служба ответственно заявляет, что сбор копий паспортов или ПИН - бесполезное занятие. Ни одному кандидату это не поможет", - сообщили в ведомстве.

ГРС просит кыргызстанцев уточнить свои данные в списках избирателей на участках, а также на сайте www.shailoo.srs.kg. Кроме того, по номеру 119 функционирует call-центр ГРС (звонок бесплатный).

Выборы президента состоятся 15 октября. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов.

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