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ID-паспорт на биометрический менять необязательно — ГРС о выборах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448081-ru.html

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15 сентября 2017, 15:34       Комментарии

БИШКЕК, 15 сен - Sputnik. Необязательно менять старый ID-паспорт на новый биометрический, чтобы проголосовать на выборах президента КР, сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы.
В ведомстве сообщили, что агитаторы некоторых кандидатов призывают избирателей менять паспорта, чтобы не лишиться права голоса. Граждане также интересуются, почему агитаторы фиксируют персональные идентификационные номера (ПИН).
В ГРС заявили, что менять паспорт для голосования необязательно, а также призвали граждан не предоставлять никому копии паспортов и ПИН.
"Государственная регистрационная служба ответственно заявляет, что сбор копий паспортов или ПИН - бесполезное занятие. Ни одному кандидату это не поможет", - сообщили в ведомстве.
ГРС просит кыргызстанцев уточнить свои данные в списках избирателей на участках, а также на сайте www.shailoo.srs.kg. Кроме того, по номеру 119 функционирует call-центр ГРС (звонок бесплатный).
Выборы президента состоятся 15 октября. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов.
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