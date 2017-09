В Самарской области задержали контрабанду поддельных вещей из Кыргызстана

15 сентября 2017, 15:35 Комментарии

В Самарской области сотрудники таможни и МВД задержали грузовик, перевозивший товары народного потребления из Кыргызстана. В машине были контрафактные вещи, всю партию изъяли. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в нее входили детские товары, в том числе джинсы с логотипами AJ Armani Junior и Philipp Plein, спортивная одежда известных брендов Adidas, Zara, Hello Kitti, а также различная продукция под товарными знаками Mikki Mouse, Pluto и Tom and Jerry, которые принадлежат компании "Уолт Дисней".

"Весь выявленный детский товар не сертифицирован и, соответственно, может представлять опасность для здоровья, – прокомментировал начальник отдела таможенного контроля Самарской таможни Рустам Тунтаев.

1 of 3