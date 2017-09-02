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В Самарской области задержали контрабанду поддельных вещей из Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-sama...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448080-ru.html

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15 сентября 2017, 15:35       Комментарии

В Самарской области сотрудники таможни и МВД задержали грузовик, перевозивший товары народного потребления из Кыргызстана. В машине были контрафактные вещи, всю партию изъяли. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, в нее входили детские товары, в том числе джинсы с логотипами AJ Armani Junior и Philipp Plein, спортивная одежда известных брендов Adidas, Zara, Hello Kitti, а также различная продукция под товарными знаками Mikki Mouse, Pluto и Tom and Jerry, которые принадлежат компании "Уолт Дисней".
"Весь выявленный детский товар не сертифицирован и, соответственно, может представлять опасность для здоровья, – прокомментировал начальник отдела таможенного контроля Самарской таможни Рустам Тунтаев.
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