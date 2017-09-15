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В Бишкеке мужчина ударил женщину за то, что она замужем за афганцем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448079-ru.html

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На 1000 сомов оштрафовали мужчину за незаконную вырубку деревьев в Токтогуле

15 сентября 2017, 15:45       Комментарии

Видеоблогер Владимир Цай опубликовал на своем канале в YouTube очередное видео, герой которого ударил женщину за то, что она гуляла с уроженцем Афганистана.
Мужчина, ударивший девушку, настаивал на том, что кыргызские девушки не должны выходить за иностранцев, потому что из-за них увеличивается количество геев в Кыргызстане. Позже пришли милиционеры, и все участники скандала направились в отделение милиции.
Как рассказал K-News пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов, следователи ведут расследование по данному инциденту.
"11 сентября примерно в 18:30 поступила информация о том, что неизвестный парень ударил девушку по лицу и нецензурно выражался в ее адрес. В оперативном порядке прибыли сотрудники УВД Ленинского района и доставили участников конфликта в ГОМ для дачи показаний по поводу произошедшего конфликта. Как оказалось, девушка замужем за мужчиной афганской национальности. По собранным материалам в ближайшее время следователи дадут юридическую оценку действиям этого гражданина", — пояснил А.Оморов.

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