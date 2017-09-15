В Бишкеке мужчина ударил женщину за то, что она замужем за афганцем

15 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Видеоблогер Владимир Цай опубликовал на своем канале в YouTube очередное видео, герой которого ударил женщину за то, что она гуляла с уроженцем Афганистана.

Мужчина, ударивший девушку, настаивал на том, что кыргызские девушки не должны выходить за иностранцев, потому что из-за них увеличивается количество геев в Кыргызстане. Позже пришли милиционеры, и все участники скандала направились в отделение милиции.

Как рассказал K-News пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов, следователи ведут расследование по данному инциденту.

"11 сентября примерно в 18:30 поступила информация о том, что неизвестный парень ударил девушку по лицу и нецензурно выражался в ее адрес. В оперативном порядке прибыли сотрудники УВД Ленинского района и доставили участников конфликта в ГОМ для дачи показаний по поводу произошедшего конфликта. Как оказалось, девушка замужем за мужчиной афганской национальности. По собранным материалам в ближайшее время следователи дадут юридическую оценку действиям этого гражданина", — пояснил А.Оморов.