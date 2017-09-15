Банки Узбекистана приобрели более $300 млн. с момента открытия конвертации

15 сентября 2017, 15:28 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Объем валюты, приобретенной банками Узбекистана со дня открытия конвертации пятого сентября, составил свыше 300 млн. долларов по данным Центробанка страны, сообщило агентство "Тренд".

Из общей суммы приобретенной валюты более 200 млн. долларов было продано населением через обменные пункты и порядка 100 млн. долларов поступило от экспортеров. Все эти средства банки выставили на продажу на валютной бирже. Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц составил свыше 100 млн. долларов.

По данным регулятора, в основном, растет предложение иностранной валюты, поскольку ее продают и граждане, и предприятия. Покупателей иностранной валюты сейчас несколько меньше, но и их число постепенно увеличивается.

Открыть продажу наличной иностранной валюты планируется в течение нескольких месяцев.

Как сообщалось, Центробанк Узбекистана с пятого сентября девальвировал национальную валюту – сум почти вдвое, установив официальный курс доллара США в размере 8100 сумов один доллар против 4210,35 сума за один доллар днем ранее.

Одновременно были сняты ограничения на конвертацию национальной валюты для юридических и физических лиц.

Физические лица-резиденты страны получили право свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную валюту в конверсионных отделах банков "с зачислением купленных средств на международные платежные карты и использовать их за границей без каких-либо ограничений".

Этот же порядок приобретения валюты для физических лиц распространяется на индивидуальных предпринимателей, занимающихся импортом потребительских товаров.

Официальный курс на 15 сентября – 8092,13/$ 1.