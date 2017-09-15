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Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили религиозное сотрудничество

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tadzhikis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448077-ru.html

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15 сентября 2017, 15:34       Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими встретился с министром исламских дел, призыва и напутствия Салихом ибн Абдулазизом аль-Шейк, сообщилоа агентство "Азия плюс".
Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух дружественных государств в сфере религиозных отношений.
Отмечается, что собеседники выступили за взаимодействие в вопросах пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.
Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях, отмечается в сообщении.

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