Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили религиозное сотрудничество

15 сентября 2017, 15:34 Комментарии

Бишкек, 15.09.17 /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими встретился с министром исламских дел, призыва и напутствия Салихом ибн Абдулазизом аль-Шейк, сообщилоа агентство "Азия плюс".

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух дружественных государств в сфере религиозных отношений.

Отмечается, что собеседники выступили за взаимодействие в вопросах пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.

Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях, отмечается в сообщении.