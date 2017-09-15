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ЦБ Узбекистана прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 11-12%

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcb-uzbek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448076-ru.html

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15 сентября 2017, 15:37       Комментарии

Ташкент, 15.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. По итогам 2017 года инфляция в Узбекистане ожидается в пределах 11−12%. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор департамента монетарной политики Центрального банка Узбекистана Илхом Норкулов.
По его словам, прогноз был скорректирован под влиянием факторов, сформировавшихся в первой половине года, в частности ростом кредитования экономики. "Эти факторы повлияли на ускорение темпов инфляции. К следующему году мы ориентируемся на уровень инфляции ниже 10%", отметил И. Норкулов.
Согласно официальной статистике, в 2016 году инфляция составила 5,7% против 5,6% в 2015 году. В нынешнем году инфляцию планировалось удержать в пределах 5,7−6,7%.

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