ЦБ Узбекистана прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 11-12%

15 сентября 2017, 15:37 Комментарии

Ташкент, 15.09.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. По итогам 2017 года инфляция в Узбекистане ожидается в пределах 11−12%. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор департамента монетарной политики Центрального банка Узбекистана Илхом Норкулов.

По его словам, прогноз был скорректирован под влиянием факторов, сформировавшихся в первой половине года, в частности ростом кредитования экономики. "Эти факторы повлияли на ускорение темпов инфляции. К следующему году мы ориентируемся на уровень инфляции ниже 10%", отметил И. Норкулов.

Согласно официальной статистике, в 2016 году инфляция составила 5,7% против 5,6% в 2015 году. В нынешнем году инфляцию планировалось удержать в пределах 5,7−6,7%.