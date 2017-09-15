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Кыргызстанка Валентина Шевченко сохранила первую строчку в рейтинге UFC

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/valentina...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448075-ru.html

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15 сентября 2017, 15:34       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко сохранила первую строчку в рейтинге UFC. Об этом сообщается на сайте ufc.com. Обновленный рейтинг был опубликован 13 сентября.
На втором месте расположилась Холли Холм, на третьем - Джулианна Пенья, на четвертое с пятого переместилась Ракель Пеннингтон, пятерку сильнейших замыкает Ронда Роузи.
А Аманда Нуньес, которая одолела Шевченко в недавнем бою, остается абсолютной чемпионкой. Она вне рейтинга.
Напомним, бой в рамках турнира UFC 215 между Нуньес и Шевченко состоялся в Эдмонтоне (Канада) 9 сентября. По итогам пяти раундов раздельным судейским решением победу одержала Нуньес.

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