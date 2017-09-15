15 сентября 2017, 15:34 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко сохранила первую строчку в рейтинге UFC. Об этом сообщается на сайте ufc.com. Обновленный рейтинг был опубликован 13 сентября.

На втором месте расположилась Холли Холм, на третьем - Джулианна Пенья, на четвертое с пятого переместилась Ракель Пеннингтон, пятерку сильнейших замыкает Ронда Роузи.

А Аманда Нуньес, которая одолела Шевченко в недавнем бою, остается абсолютной чемпионкой. Она вне рейтинга.

Напомним, бой в рамках турнира UFC 215 между Нуньес и Шевченко состоялся в Эдмонтоне (Канада) 9 сентября. По итогам пяти раундов раздельным судейским решением победу одержала Нуньес.