Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке мужчина ударил женщину за то, что она замужем за афганцемВ Бишкеке мужчина ударил женщину за то, что она замужем за афганцемЦБ Узбекистана прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 11-12%ЦБ Узбекистана прогнозирует инфляцию по итогам 2017 года на уровне 11-12%

Тендер на строительство корпуса противотурберкулезной больницы будет объявлен в октябре

Источник:
http://kabar.kg/news/tender-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448074-ru.html

Похожие новости

В конце октября в Бишкеке начнут замену и ремонт лифтов

Базовая часть пенсии после ее повышения с 1 октября составит 1780 сомов

Убил, угнал авто, попал в ДТП и сбежал из больницы — задержан мужчина

Будут заморозки — прогноз погоды по Кыргызстану на октябрь

В Кыргызстане во второй половине октября ожидаются заморозки до 3-5 градусов мороза — прогноз погоды на месяц

15 сентября 2017, 15:38       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На сегодня подготовка проектно-сметной документация на строительство нового корпуса противотуберкулезной больницы в Бишкеке на стадии завершения, и к октябрю 2017 года Минздрав уже будет готов объявить тендер на данный проект.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, накануне, 14 сентября, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев провел встречу с консультантом по строительству противотуберкулезной больницы Марком Винмааленом.
В ходе встречи Винмаален отметил, что проектно-сметная документация подходит к завершению, и в начале октября она будет представлена министерству для утверждения.
Батыралиев в свою очередь заверил, что со стороны Минздрава будут приложены все необходимые усилия, чтобы строительство больницы началось в положенные сроки без задержек.
Сообщается, что строительство нового корпуса противотуберкулезной больницы предусмотрено в рамках проекта "Программа борьбы с туберкулезом V". Реализация данного проекта финансируется грантом Немецкого банка развития KFW. Новая современная противотуберкулезная больница в Бишкеке рассчитана на 129 коек. Там будут лечиться все туберкулезные больные города Бишкек и Чуйской области. В проекте больницы предусмотрено отделение со специальными условиями для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум