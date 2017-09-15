Тендер на строительство корпуса противотурберкулезной больницы будет объявлен в октябре

15 сентября 2017, 15:38 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На сегодня подготовка проектно-сметной документация на строительство нового корпуса противотуберкулезной больницы в Бишкеке на стадии завершения, и к октябрю 2017 года Минздрав уже будет готов объявить тендер на данный проект.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, накануне, 14 сентября, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев провел встречу с консультантом по строительству противотуберкулезной больницы Марком Винмааленом.

В ходе встречи Винмаален отметил, что проектно-сметная документация подходит к завершению, и в начале октября она будет представлена министерству для утверждения.

Батыралиев в свою очередь заверил, что со стороны Минздрава будут приложены все необходимые усилия, чтобы строительство больницы началось в положенные сроки без задержек.

Сообщается, что строительство нового корпуса противотуберкулезной больницы предусмотрено в рамках проекта "Программа борьбы с туберкулезом V". Реализация данного проекта финансируется грантом Немецкого банка развития KFW. Новая современная противотуберкулезная больница в Бишкеке рассчитана на 129 коек. Там будут лечиться все туберкулезные больные города Бишкек и Чуйской области. В проекте больницы предусмотрено отделение со специальными условиями для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью.