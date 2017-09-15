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Ученые назвали самый смертоносный вирус на Земле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uchenye-n...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448073-ru.html

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15 сентября 2017, 15:49       Комментарии

БИШКЕК, 15.09.17. /Кабар/. Главным "убийцей" людей является не ВИЧ, вирус бешенства или малярия, а различные штаммы вируса гепатита, ежегодно уносящие жизни более 1,3 миллиона человек каждый год, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet, пишет РИА Новости.
"Подобные выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и тем, что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов", — прокомментировал открытие Чарльз Гор (Charles Gore), президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.
Каждый год ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН публикуют в журнале Lancet отчеты, посвященные тому, какие болезни и какие проблемы со здоровьем сегодня беспокоят человечество, и как много лет жизни они отнимают. Подобные отчеты служат своеобразным руководством к действию для политических органов ООН и здравоохранительных служб отдельных стран.
В этом году авторы отчета сделали упор не на болезни, порожденные проблемами в работе организма самого человека или плохими условиями жизни, а на различные вирусные, бактериальные и паразитические инфекции. Для составления картины их эволюции за последние 40 лет ученые собрали и проанализировали медицинские архивы из 147 стран мира, где велись наблюдения за причинами смерти их граждан.
На их долю в среднем приходится примерно 19,4% смертей, произошедших за этот временной промежуток, и их общее число постепенно растет, что ученые связывают с ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом в численности населения в развивающихся странах.
Лидирующую роль в этом отношении, к некоторому удивлению самих авторов отчета, занял вирусный гепатит – в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней негативные эффекты – цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллионами смертей, третье – ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое – малярия и 719 тысяч ее жертв.
Подобные цифры, как отмечают медики, являются достаточно консервативными оценками, так как лишь 25 стран, в том числе и Россия, предоставляют достаточно качественную статистику по причинам смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв ВИЧ, гепатита и прочих болезней может быть заметно большим.
Гепатит, как подчеркивают ученые, опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.
Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны текущих вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает того, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.
Что интересно, самым "раскрученным", но не опасным возбудителем болезней стал вирус Зика – на его долю приходится всего две смерти в 2015 году и 19 потерянных жизней в 2016 году. Как ожидают ученые, подобный тренд сохранится и в будущие годы, и вирус Зика вряд ли будет представлять значительную угрозу, что даст ученым время на создание вакцины для борьбы с ним.

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