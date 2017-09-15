По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 16 сентября

15 сентября 2017, 15:31 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +7...+12

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +10...+15

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +10...+15

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +21...+26

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +26...+28.