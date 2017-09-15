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По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 16 сентября

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448072-ru.html

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15 сентября 2017, 15:31       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 16 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +7...+12
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +10...+15
днем: +25...+30
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +10...+15
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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