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Очередь на льготный гемодиализ исчезла благодаря правительству

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366383_oc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448071-ru.html

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15 сентября 2017, 15:14       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, прошла встреча министра здравоохранения Талантбека Батыралиева с председателем ОО "Ассоциация гемодиализных и нефрологических больных Кыргызстана" Венерой Ташмамбетовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи Ташмамбетова глубоко поблагодарила министра за оказываемую помощь пациентам, получающим гемодиализ. "97 пациентов, остро нуждающихся в гемодиализе, были переведены на льготный гемодиализ, больные вместо 5500 сомов будут платить 550 сомов. Это очень большое облегчение для больных. Это большая помощь со стороны правительства и Минздрава. Мы благодарны, что нас не оставляют одних с нашими проблемами", - сказала она.
"Это моя работа, поэтому Минздрав и дальше будет прилагать все усилия для оказания помощи больным с терминальной стадией почечной недостаточности", - отметил в ходе встречи Батыралиев.
Отметим, правительством было принято решение о выделении дополнительных средств для оказания гемодиализной помощи остро нуждающимся пациентам. В списке ожидающих своей очереди в Министерстве здравоохранения состояли 97 человек. Все пациенты, которые на сегодняшний день ожидали своей очереди, благодаря принятому решению и выделению дополнительных средств переведены на льготное возмещаемое лечение, которое будет финансироваться через Фонд обязательного медицинского страхования. Государство через ФОМС будет финансировать основную часть расходов за каждый сеанс диализного лечения.
Сегодня в списке Минздрава остро нуждающихся в гемодиализе пациентов нет. До сегодняшнего дня льготный гемодиализ получали 314 пациентов, теперь с 97 вновь включенными пациентами их стало 411 человек. Бюджетный диализ получают 560 человек.

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