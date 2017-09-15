Очередь на льготный гемодиализ исчезла благодаря правительству

15 сентября 2017, 15:14 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, прошла встреча министра здравоохранения Талантбека Батыралиева с председателем ОО "Ассоциация гемодиализных и нефрологических больных Кыргызстана" Венерой Ташмамбетовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Ташмамбетова глубоко поблагодарила министра за оказываемую помощь пациентам, получающим гемодиализ. "97 пациентов, остро нуждающихся в гемодиализе, были переведены на льготный гемодиализ, больные вместо 5500 сомов будут платить 550 сомов. Это очень большое облегчение для больных. Это большая помощь со стороны правительства и Минздрава. Мы благодарны, что нас не оставляют одних с нашими проблемами", - сказала она.

"Это моя работа, поэтому Минздрав и дальше будет прилагать все усилия для оказания помощи больным с терминальной стадией почечной недостаточности", - отметил в ходе встречи Батыралиев.

Отметим, правительством было принято решение о выделении дополнительных средств для оказания гемодиализной помощи остро нуждающимся пациентам. В списке ожидающих своей очереди в Министерстве здравоохранения состояли 97 человек. Все пациенты, которые на сегодняшний день ожидали своей очереди, благодаря принятому решению и выделению дополнительных средств переведены на льготное возмещаемое лечение, которое будет финансироваться через Фонд обязательного медицинского страхования. Государство через ФОМС будет финансировать основную часть расходов за каждый сеанс диализного лечения.

Сегодня в списке Минздрава остро нуждающихся в гемодиализе пациентов нет. До сегодняшнего дня льготный гемодиализ получали 314 пациентов, теперь с 97 вновь включенными пациентами их стало 411 человек. Бюджетный диализ получают 560 человек.