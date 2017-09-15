Выборы в Кыргызстане: Твикс и микс политиков

15 сентября 2017, 15:20 Комментарии

Предвыборная агитация началась. Неумолимо приближается час Х, когда избиратель поставит точку, проголосует и определит будущего президента Кыргызстана. На старт вышли 13 кандидатов. Но сразу же бросилось в глаза то, что многие из претендентов уже готовы сойти с дистанции или же прицепиться к фаворитам гонки.

На глазах у изумленной публики происходит создание различных конфигураций в виде тандемов, квартетов и других. Квартет Мадумаров – Ташиев – Келдибеков – Торобаев распался, так и не успев оформиться в партию. Хотя было уже понятно изначально, что этот союз недолговечен из-за амбиций участников, которые не могли перешагнуть через себя. Бакыт Торобаев СМИ объяснил распад квартета тем, что другие члены союза не захотели выполнять договоренности, по которым лидер "Онугуу–Прогресса" должен был выдвинуть единым кандидатом в президенты от несостоявшейся партии четверки.

И буквально на днях началась уже другая эпопея. Торобаев, который из-за президентских амбиций вышел из квартета, вдруг решил идти тандемом с Омурбеком Бабановым. Причем Торобаев готов играть роль младшего партнера, хотя его сторонники пишут, что в случае победы Бабанова лидер "Онугуу–Прогресса" станет премьер-министром. Что уже вызывает недоумение у думающей публики. По Конституции президент по своей воле не может назначить премьер–министра. Кандидатуру главы кабмина выдвигает коалиция большинства в парламенте. Об этом прекрасно знают Бабанов и Торобаев. Так зачем же вводить людей в заблуждение? Или же это обычный пиар–ход, рассчитанный на электорат Торобаева, который тоже в большом недоумении из-за инициативы создания тандема? Ведь все помнят, как в прошлом созыве парламента Торобаев выходил из фракции "Республика", лидером которой был Бабанов. И ушел, как потом писали СМИ, исходя из комментариев Торобаева, из-за принципиальных разногласий.

Как теперь объяснит своим соратникам и сочувствующим свой шаг Торобаев? Многие из которых считали Бабанова чуть ли не врагом Торобаева. Какими мотивами руководствуется лидер "Онугуу–Прогресса"?

Хотя если вдуматься, есть глубоко сидящие, побудительные причины такого союза. И Бабанов, и Торобаев заявляют о неприятии парламентаризма, но с оговоркой, что им такая система перестанет нравиться, когда они дорвутся до верховной власти. А пока же их устраивает нынешняя система власти. Но оба состоялись как политики во времена суперпрезидентских полномочий Акаева и Бакиева, когда премьер и парламент были просто продолжением администрации президента. Бабанов и Торобаев, довольно тесно связанные с режимами, увидели все преимущества президента, который фактически единолично принимал все решения. Особенно,эти политики разглядели, какие просторы открываются для обогащения, и все можно делать, прикрываясь своими суперполномочиями.

Недаром мыслители говорили, что настоящее – это длящееся прошлое, оно не отпускает. Пришедшие ко двору ныне беглых президентов Бабанов и Торобаев ментально продолжают продлевать свое прошлое. Поэтому особо и не стоит удивляться такому союзу, не тандему, как говорят, а твиксу.

Из Википедии:

Twix - шоколадный батончик, песочное печенье с карамелью, покрытое слоем молочного шоколада, производится американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. Упаковка Twix обычно состоит из двух батончиков.

Твикс Бабанов–Торобаев не мог не состояться, так как они вышли из одной шинели. То есть, как политики, они реализовались при поддержке принцев – сыновей Акаева и Бакиева. Видимо, два батончика теперь решили покрыть слоем шоколада достопочтенную публику.

Судя по сообщениям СМИ, к твиксу готовы присоединиться Адахан Мадумаров и Темир Сариев, то есть уже можно будет говорить о миксе. И снова обратимся к Википедии, там говорится: "Микс - несколько музыкальных произведений (треков), выстроенных в непрерывную последовательность. Как правило, миксы составляются диджеями для разных целей".

И тут возникает вопрос: кто же диджей? Мадумаров близок по прошлой своей карьере Бабанову и Торобаеву. Один занимал пост первого вице-премьера бакиевского правительства, второй был депутатом ЖК от фракции "Ак Жол", а Адахан Кимсанбаевич сменил несколько постов во времена Бакиева: начал от вице-премьера, дошел до спикера ЖК КР, который был выдвинут фракцией "Ак Жол".

Сариев же, которого возвеличивают до статуса "главного борца с Бакиевым" (хотя это сомнительно, но пусть это будет на совести пиарщиков), как-то не вписывается в такой микс. Или? Тогда кто же диджей?