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В регионах начато тестирование оборудования по идентификации избирателей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366379_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448069-ru.html

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15 сентября 2017, 15:24       Комментарии

Государственной регистрационной службой с 14 сентября в крупных районах Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской областях начато тестирование оборудования и программного обеспечения по идентификации избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.
Тестирование продолжится до 23 сентября, в ходе которого будут проверены все этапы прохождения избирателем биометрической идентификации.
Результаты, полученные в ходе проверок, позволят оптимизировать работу программного обеспечения, выявить работоспособность оборудования, сократить общее время на идентификацию и минимизировать возможные технические сбои.
Кроме того, тестирование позволит избирателям проверить включение их в списки избирателей и на практике ознакомиться с новшествами в технологии идентификации: при проведении выборов президента КР в целях исключения случаев непрохождения избирателем идентификации по отпечаткам пальцев реализована возможность прохождения идентификации по биометрии лица. Кроме того, рабочие места операторов по идентификации будут оснащены считывающими MRZ-зону паспорта устройствами, работоспособность которых также планируется проверить в ходе проводимых тестов.
За первый день тестирования приняли участие более 600 избирателей, которые успешно прошли идентификацию.

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