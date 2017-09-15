В регионах начато тестирование оборудования по идентификации избирателей

15 сентября 2017, 15:24 Комментарии

Государственной регистрационной службой с 14 сентября в крупных районах Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской областях начато тестирование оборудования и программного обеспечения по идентификации избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Тестирование продолжится до 23 сентября, в ходе которого будут проверены все этапы прохождения избирателем биометрической идентификации.

Результаты, полученные в ходе проверок, позволят оптимизировать работу программного обеспечения, выявить работоспособность оборудования, сократить общее время на идентификацию и минимизировать возможные технические сбои.

Кроме того, тестирование позволит избирателям проверить включение их в списки избирателей и на практике ознакомиться с новшествами в технологии идентификации: при проведении выборов президента КР в целях исключения случаев непрохождения избирателем идентификации по отпечаткам пальцев реализована возможность прохождения идентификации по биометрии лица. Кроме того, рабочие места операторов по идентификации будут оснащены считывающими MRZ-зону паспорта устройствами, работоспособность которых также планируется проверить в ходе проводимых тестов.

За первый день тестирования приняли участие более 600 избирателей, которые успешно прошли идентификацию.