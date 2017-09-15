Про язык. Слово к слову тянется

15 сентября 2017, 15:32 Комментарии

Давно зарекся реагировать на свары, которые демонстрирует "Фейсбук". Один депутат решил подтолкнуть разноязыкое население к изучению госязыка. Второй депутат показала ему язык, предлагая изучать официальный язык и еще изменить статус этого языка. Что началось! Прямо и косвенно вторую депутатку посылали во все географические точки земного шара.

То, что депутаты говорят, в принципе не удивляет. Это их основное занятие. Такая говорильня постоянная. Их бы спросить: 1. Что первый депутат сделал лично для популяризации кыргызского языка? 2. Что депутатка сделала лично для популяризации русского языка. Призывы (громкие, очень громкие) не считаются. Где учебники, хрестоматии и прочее, написанные ими? Или они решили покомандовать нами? А если вспомнить, что у нас кто что не знает, тем и руководит, то словотворчества - выше крыши. Причем, оказывается, что радетели за один народ пытаются это сделать за счет другого народа. Не буду голословным, некоторое время назад появился антисемитский роман местного автора, Евы Алли (написание фамилии-псевдонима может быть несколько другим). И радетельница за "великий и могучий" была замечена за рекламированием этого произведения ("Роман имеет право на существование", - утверждала она). Не будем заострять внимание на взглядах и национальных приоритетах имярек. В нашей богоугодной стране каждый может иметь свою точку зрения и декларировать ее, это его личное дело.

Поговорим о другом. Русский язык нужен всем, особенно коренному населению. В своем последнем телеинтервью Чингиз Айтматов говорил, что к нему обратились учителя кыргызского языка с просьбой сохранить статус русского языка, так как изменение этого статуса трагически скажется на бытовании кыргызского языка.

И когда депутат возмущается, что о кыргызской литературе пишут по-русски, то возникает резонный вопрос, а не следует ли из этого, что из кыргызской литературы необходимо изъять-исключить Чингиза Айтматова, Мара Байджиева и других кыргызов, пишущих о Киргизии на русском языке, вычеркнуть-забыть исследователей, представляющих кыргызскую литературу по-русски?! И не только в границах нашего государства.

А если мы, сегодня, переведем высшее образование на кыргызский язык, то пострадают те дети, которые не владеют русским языком, так как если есть какое-либо количество учебников по той или иной дисциплине на русском языке, то переведут для не знающих его лишь малую толику, и не знающие русский язык будут ущемлены в получении полноценных знаний.

А призывы о замене русского европейскими языками - еще одна современная история: раз предки кыргызов - гунны, значит, кыргызский и немецкий языки – братья навек, поэтому немецкому и быть госязыком. Вчера не знали ни кыргызский, ни русский, завтра не будем знать немецкий.

А если витать в облаках, то можно воспарять в мечтах о Полиглотии как стране будущего.

А вы говорите. Вот так и живем…

Александр Кацев, профессор.