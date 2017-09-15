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Вице-премьер КР пообещал жестко реагировать на факты применения админресурса на выборах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/vitse-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448067-ru.html

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15 сентября 2017, 15:02       Комментарии

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев пообещал жестко реагировать на факты применения административного ресурса во время выборов. Об этом замглавы правительства заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, в ходе заседания Совета обороны обсуждался вопрос применения административного давления со стороны политических оппонентов.
«Мы обсудили этот вопрос на уровне Совета безопасности, ранее он не поднимался. Мы уделяем особое внимание проблеме применения админресурса, чтобы в будущем никто не мог упрекнуть власти в том, что выборы прошли нечестно, поскольку в истории Кыргызстана это будет, по сути, первый опыт мирной передачи власти новому президенту", — пояснил Зилалиев.
Кроме того, вице-премьер пообещал жестко наказывать тех, кто будет уличен в административном давлении на электорат.
"Ровно через месяц состоятся выборы. Мы внедрили новые технологии: биометрические данные, чтобы идентифицировать голос каждого избирателя, и умные урны. Решением Совета безопасности правительству поручается принять исчерпывающие меры по взаимодействию Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и Государственной регистрационной службой", — отметил Зилалиев.
Вице-премьер-министр подчеркнул, что основными задачами правительства являются строгий запрет на привлечение должностными лицами, администрациями, руководством учителей, преподавателей, учащихся, сотрудников медицинских учреждений к выборному процессу, а также запрет на их вмешательство в деятельность избирательных комиссий.
Относительно агитации со стороны кураторов КГЮА в пользу СДПК Д.Зилалиев заявил, что не обладает информацией по данному инциденту.

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