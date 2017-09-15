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Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам – эксперт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/provok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448066-ru.html

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15 сентября 2017, 15:13       Комментарии

Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам. Об этом заявил эксперт по границам, экс-вице-премьер-министр КР по силовому блоку Токон Мамытов.
Отметим, что по каналу WhatsApp активно распространяется информация о том, что президент А.Атамбаев отдал кыргызские земли Узбекистану, чтобы президент Ш.Мирзиеев призвал узбеков, проживающих в Кыргызстане, проголосовать за одного из кандидатов.
"Я считаю, что данная информация, которая распространяется по интернету и через WhatsApp, носит ассиметричный характер. В этой информации нет конкретных фактов, только слова, предположения.  Скорее, это провокация против кыргызского народа. Она направлена на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане, нацелена на разжигание очередных межэтнических конфликтов", — сказал Мамытов.
По его словам, это подрыв отношений, которые сейчас устанавливаются между Кыргызстаном и Узбекистаном.
"Здесь уже идет угроза безопасности Кыргызстана по вопросу межэтнического согласия", — считает эксперт.

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