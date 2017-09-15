Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам – эксперт

15 сентября 2017, 15:13 Комментарии

Провокация о передаче кыргызских земель Узбекистану играет на руку международным террористам. Об этом заявил эксперт по границам, экс-вице-премьер-министр КР по силовому блоку Токон Мамытов.

Отметим, что по каналу WhatsApp активно распространяется информация о том, что президент А.Атамбаев отдал кыргызские земли Узбекистану, чтобы президент Ш.Мирзиеев призвал узбеков, проживающих в Кыргызстане, проголосовать за одного из кандидатов.

"Я считаю, что данная информация, которая распространяется по интернету и через WhatsApp, носит ассиметричный характер. В этой информации нет конкретных фактов, только слова, предположения. Скорее, это провокация против кыргызского народа. Она направлена на дестабилизацию обстановки в Кыргызстане, нацелена на разжигание очередных межэтнических конфликтов", — сказал Мамытов.

По его словам, это подрыв отношений, которые сейчас устанавливаются между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Здесь уже идет угроза безопасности Кыргызстана по вопросу межэтнического согласия", — считает эксперт.