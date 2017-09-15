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В правительстве не знают, сколько денег будет потрачено на проект «Умный город»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448065-ru.html

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15 сентября 2017, 15:21       Комментарии

В правительстве пока не знают, сколько денег потратят на реализацию проекта «Умный город». Об этом сказал вице-премьер-министр Темир Джумакадыров на встрече с журналистами.
По его словам, на данном этапе ответственные структуры и сотрудники Аппарата правительства работают над этим вопросом.
«Сейчас есть возможность в пилотном режиме реализовать его, но так как это страновой проект, то каждый город будет сам оценивать, сколько будет потрачено средств. Пока нет общей суммы», — пояснил Джумакадыров.
Кроме того, в кабмине затрудняются ответить, кто будет выделять средства на данный проект.
«Мы будем искать доноров, но и из бюджетных средств тоже будут изыматься финансы на реализацию "Умного города", — заключил вице-премьер.

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