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Дело Жапарова: Горсуд оставил приговор районного суда в силе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/delo-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448064-ru.html

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15 сентября 2017, 15:24       Комментарии

Судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила в силе приговор первой инстанции по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
По мнению судей, вина Жапарова полностью доказана, и для изменения приговора Первомайского районного суда нет никаких оснований.  Судья зачитал приговор, согласно которому подсудимого приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".
Напомним, Садыра Жапарова обвиняли по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

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