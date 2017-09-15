Дело Жапарова: Горсуд оставил приговор районного суда в силе

15 сентября 2017, 15:24 Комментарии

Судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила в силе приговор первой инстанции по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

По мнению судей, вина Жапарова полностью доказана, и для изменения приговора Первомайского районного суда нет никаких оснований. Судья зачитал приговор, согласно которому подсудимого приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Подсудимый признан виновным по статье "Захват заложников".

Напомним, Садыра Жапарова обвиняли по нескольким статьям, в том числе в захвате заложников, применении насилия в отношении представителя власти, хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.