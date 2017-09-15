За попытки применения административного ресурса наказание будет жестким – Зилалиев

15 сентября 2017, 15:25 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правительство гарантирует проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава республиканского штаба по выборам, вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, все попытки использования административного ресурса, а именно оказывание влияния должностными лицами, администрациями на выбор госслужащего, учителя, врача, студента и так далее без внимания не останутся.

"За все эти попытки будут жестко наказываться. Двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю правительство будет мониторить и следить за этим. Это было обсуждено и на заседании Совета безопасности и правительству были даны соответствующие задачи", - сообщил он.

Зилалиев отметил, что официально на уровне Совета безопасности этот вопрос никогда не поднимался.

"В истории независимого Кыргызстана впервые мы готовимся к мирной передаче власти. И для того, что в будущем никто не усомнился в честности выборов, этот вопрос поднимался на таком высоком уровне. Без внимания Совбез этот вопрос оставить не мог. Наша задача - чисто и справедливо провести президентские выборы. Я уверен, что правительство справится с этим", - сказал Зилалиев.