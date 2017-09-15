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За попытки применения административного ресурса наказание будет жестким – Зилалиев

Источник:
http://kabar.kg/news/za-popytk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448062-ru.html

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15 сентября 2017, 15:25       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правительство гарантирует проведение честных и справедливых президентских выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава республиканского штаба по выборам, вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, все попытки использования административного ресурса, а именно оказывание влияния должностными лицами, администрациями на выбор госслужащего, учителя, врача, студента и так далее без внимания не останутся.
"За все эти попытки будут жестко наказываться. Двадцать четыре часа в день, семь дней в неделю правительство будет мониторить и следить за этим. Это было обсуждено и на заседании Совета безопасности и правительству были даны соответствующие задачи", - сообщил он.
Зилалиев отметил, что официально на уровне Совета безопасности этот вопрос никогда не поднимался.
"В истории независимого Кыргызстана впервые мы готовимся к мирной передаче власти. И для того, что в будущем никто не усомнился в честности выборов, этот вопрос поднимался на таком высоком уровне. Без внимания Совбез этот вопрос оставить не мог. Наша задача - чисто и справедливо провести президентские выборы. Я уверен, что правительство справится с этим", - сказал Зилалиев.

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