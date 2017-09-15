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В Якутии 20-летнюю няню из КР будут судить за допущение отравления детей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366376_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448061-ru.html

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15 сентября 2017, 14:55       Комментарии

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Кыргызстана за то, что она допустила отравление малолетних детей. Об этом сообщили в следственном комитете Якутии.
Согласно материалам дела, девушка незаконно оказывала платные услуги няни на дому. При этом она не создала все условия для безопасности своих подопечных.
29 мая этого года трое детей, оставшись без присмотра, употребили из косметички девушки психотропные лекарства и отравились. Согласно заключению эксперта, дети получили острое пероральное отравление, которое по признаку опасности для жизни человека квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
В настоящее время в Мирнинский районный суд направлено уголовное дело по обвинению кыргызстанки в совершении преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, и повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

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