В СИЗО № 1 посадили пенсионера, подозреваемого в изнасиловании девочки

15 сентября 2017, 14:59 Комментарии

Подозреваемого в изнасиловании 8-летней соседки, 66-летнего мужчину, перевели из ИВС в СИЗО № 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Правоохранители рассказали, что решением суда Аламудунского района задержанного направили в столицу. Предварительный срок ареста назначен на два месяца на время следствия. В настоящее время следствие ожидает заключения назначенных экспертиз. По их заключению следователи примут дальнейшие меры.

"Да, его перевили в следственный изолятор Бишкека. Поместили туда на два месяца. В ходе следственных мероприятий были получены санкции, и в тот же день его перевели в СИЗО. Сейчас он находится там", - сообщил старший инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.

Напомним, инцидент об изнасиловании произошел 9 сентября этого года. В милицию с заявлением обратилась жительница села Кайырма.

Мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее дочь пытался изнасиловать пожилой сосед. По подозрению в совершении преступления был задержан 66-летний гражданин Б.Б.