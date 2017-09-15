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В СИЗО № 1 посадили пенсионера, подозреваемого в изнасиловании девочки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366367_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448060-ru.html

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15 сентября 2017, 14:59       Комментарии

Подозреваемого в изнасиловании 8-летней соседки, 66-летнего мужчину, перевели из ИВС в СИЗО № 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Правоохранители рассказали, что решением суда Аламудунского района задержанного направили в столицу. Предварительный срок ареста назначен на два месяца на время следствия. В настоящее время следствие ожидает заключения назначенных экспертиз. По их заключению следователи примут дальнейшие меры.
"Да, его перевили в следственный изолятор Бишкека. Поместили туда на два месяца. В ходе следственных мероприятий были получены санкции, и в тот же день его перевели в СИЗО. Сейчас он находится там", - сообщил старший инспектор пресс-службы ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.
Напомним, инцидент об изнасиловании произошел 9 сентября этого года. В милицию с заявлением обратилась жительница села Кайырма.
Мать пострадавшего ребенка сообщила, что ее дочь пытался изнасиловать пожилой сосед. По подозрению в совершении преступления был задержан 66-летний гражданин Б.Б.

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