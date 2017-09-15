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Достойная работа или утечка мозгов: школьники обсудили все за и против трудовой миграции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/307006...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448059-ru.html

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15 сентября 2017, 14:31       Комментарии

Сегодня в столичной школе №79 старшеклассники обсудили вопросы трудовой миграции в формате публичных дебатов. Свои доводы в пользу и против выезда за границу с целью работы представили команды школ им.Германа Гмайнера и №79.
Основными аргументами в пользу миграции ученики назвали отсутствие достаточного количества рабочих мест и низкий уровень оплаты на родине. Высококвалифицированные специалисты не всегда могут найти достойную работу, где могли бы полностью реализовать свой потенциал. Выступающие отметили высокий вклад в экономику страны за счет денежных переводов трудовых мигрантов. Они привели высказывание доктора экономических наук Акенеев Ж. о том, что экономика Кыргызстана не смогла бы решить проблему рабочих мест, если бы в страну вернулись трудовые мигранты, которых более миллиона человек.
Команда оппонентов основной акцент поставили на проблемах, с которыми могут встретиться соотечественники за рубежом, такими как ксенофобия, попадание в списки запретников для въезда. Они считают, если бы люди не уезжали в миграцию, то государство взяло бы на себя ответственность по обеспечению их рабочими местами и смогло остановить утечку мозгов.
Гости мероприятия также высказали свое мнение по теме дебатов. Так ученица школы №72 отметила, что "миграция позволяет обмениваться информацией и культурными традициями между народами". Представительница школы им.Германа Гмайнера отметила, что "проблем в миграции в том, числе с местным населением, можно избежать, если знать свои права и соблюдать законы".
Формат публичных дебатов не подразумевает подведение итогов и определение выигравшей стороны, поэтому каждый гость и участник мероприятия сделал свои выводы в отношении такого актуального явления как трудовая миграция.
"Мы проводим мероприятие 15 сентября – в Международный день демократии, — отмечает организатор акции, директор ОО "Арыш" Мааматкул Айдаралиев. – Дебаты — хороший инструмент для развития навыков критического мышления. Мы надеемся, участникам было интересно обсудить такую актуальную тему как миграция. Поразмышлять о том, как она влияет на наше государство и общество".
По экспертным оценкам трудовую деятельность за пределами республики осуществляет от 650 до 750 тысяч человек, преимущественно молодые люди в возрасте 18-29 лет. Их процент в общем количестве трудящихся-мигрантов по информации Единого доклада по миграции в КР за 2015 год составляет 47%. Практика нашей работы по правилам безопасной трудовой миграции в интернет пространстве показывает что от 33% до 42% интересующихся этой информацией пользователей в возрасте от 18-24 лет.
Общественное объединение "Арыш" с декабря 2016 года проводит информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о правилах легального трудоустройства с целью предотвращения торговли людьми. Деятельность проводится в рамках проекта USAID "Достоинство и права человека", реализуемого Международной Организацией по Миграции (МОМ).
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