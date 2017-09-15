15 сентября 2017, 14:37 Комментарии

Алмазбек Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В текущем году наши государства празднуют 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что совместными усилиями Кыргызстан и Сингапур и далее продолжат развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество во благо народов наших стран", – отмечено в послании главы государства.

Он пожелал президенту Сингапура крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а дружественному народу Сингапура – мира и благополучия.