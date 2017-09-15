ГРС: Необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать

15 сентября 2017, 14:35 Комментарии

Бишкек, 15.90.17. /Кабар/. Необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать. Об этом сообщает пресс-служба Государственной регистрационной службы (ГРС) КР.

По ее информации, в связи с началом агитационной кампании агитаторы некоторых кандидатов в президенты начали призывать избирателей менять свои ID-карты на новые биометрические паспорта, в противном случае они не смогут проголосовать. Также со стороны избирателей увеличились обращения в ГРС с вопросами для чего агитаторы собирают персональные идентификационные номера (ПИН) граждан.

В этой связи ГРС КР заявляет, что необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать. Избиратель может голосовать как старым, так и новым паспортом. Никакой разницы нет.

Также ГРС призывает избирателей ни одному агитатору не давать копии паспортов или же свои ПИН номера. Все это противоречит закону. ГРС ответственно заявляет, что сбор копии паспортов или же ПИН номеров – это бесполезное занятие. Ни одному кандидату сбор копии паспортов не поможет.

В этой связи ГРС просит всех граждан уточнить себя в списках избирателей в участках по месту прописки, а также на сайте www.shailoo.srs.kg. Помимо этого, функционирует колл-центр ГРС по номеру 119 (звонок бесплатный), где граждане получат консультацию о выборном процессе, необходимых документах и процедурах для участия в выборах, о пунктах приема биометрических данных, о включении в список избирателей и возможности изменения избирательного адреса. Также уточнить себя в списках избирателей можно путем отправки смс-сообщения на бесплатный номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера. Данная услуга также предоставляется на бесплатной основе.

В ГРС напоминают, что первым этапом подготовки к выборам с использованием современных технологий стало создание Единого государственного регистра населения (ЕГРН) КР. ЕГРН - это проект национального масштаба по созданию системы единого автоматизированного учета персональных данных населения КР, который представляет собой комплексный технический проект и состоит из нескольких компонентов информационных систем Службы, таких как АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт", АИС "Адресный регистр" и базой данных, включающей в себя биометрические данные граждан КР старше 16 лет. В базе ЕГРН хранится основная информация о человеке от его рождения до конца его жизни, включая паспортные данные, записи об актах гражданского состояния, а также биометрические данные. Важнейшим элементом в системе ЕГРН выступает персональный идентификационный номер (ПИН), который является сквозным идентификатором, соединяющим между собой указанные компоненты ЕГРН. Формирование списков избирателей основан по принципу "1 ПИН – 1 гражданин – 1 голос".

На основе собранных биометрических данных, а также базы действующих АИС "ЗАГС", АИС "Паспорт" и АИС "Адресный регистр", разработана информационная система по управлению списками избирателей (ИСУСИ), с помощью которой формируются списки избирателей. В случае регистрации смерти в АИС "ЗАГС" и выдачи на того или иного гражданина свидетельства о смерти, умершие автоматически удаляются из списка избирателей.

Список избирателей граждан КР, находящихся за пределами страны, предоставляется загранучреждениями Министерства иностранных дел КР. Для того, чтобы попасть в список, им необходимо встать на консульский учет и заполнить форму №2, на основании которого в ИСУСИ их исключают из списка избирателей на территории КР и включают в список граждан, голосующих в загранучреждениях МИД КР в той или иной стране.

Также в системе управления списками предусмотрен 3-х уровневый контроль с системой мониторинга функционирования ИСУСИ, где отслеживается каждое действие оператора. Данная функция исключает вероятность манипуляции списками и вмешательства заинтересованных лиц.

На сегодняшний день ГРС проведена большая работа по вычищению списков избирателей от дублирующих записей и не актуальных данных. По итогам первого полугодия из списка избирателей удалено более 18 тыс. умерших.