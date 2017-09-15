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Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Сингапура

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448056-ru.html

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15 сентября 2017, 14:37       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Республики Сингапур. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"В текущем году наши государства празднуют 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что совместными усилиями Кыргызстан и Сингапур и далее продолжат развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество во благо народов наших стран", - отмечено в послании Главы государства.
Глава Кыргызстана пожелал президенту Сингапура крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а дружественному народу Сингапура – мира и благополучия.

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