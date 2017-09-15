Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Сингапура

15 сентября 2017, 14:37 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Республики Сингапур. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"В текущем году наши государства празднуют 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что совместными усилиями Кыргызстан и Сингапур и далее продолжат развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество во благо народов наших стран", - отмечено в послании Главы государства.

Глава Кыргызстана пожелал президенту Сингапура крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а дружественному народу Сингапура – мира и благополучия.