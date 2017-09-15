15 сентября 2017, 14:41 Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишет газета Sun.

По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики, пожарные и вооруженные полицейские.

Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. На фото, выложенном одним из пассажиров в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.

"Мы в курсе инцидента на станции метро Парсонс-Грин. Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Часть зеленой ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон была перекрыта. Люди, едущие в час пик на работу, разворачиваются перед станцией метро и идут в сторону уже переполненных автобусных остановок.

Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, россияне пока не обращались в посольство в Лондоне в связи с ЧП.

Источник РИА Новости