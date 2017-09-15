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В лондонском метро прогремел взрыв

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-londons...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448055-ru.html

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В Кабуле около посольства США прогремел взрыв

15 сентября 2017, 14:41       Комментарии

Бишкек, 15.09.17. /Кабар/. В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишет газета Sun.
По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли медики, пожарные и вооруженные полицейские.
Как сообщают очевидцы, взорвался контейнер в одном из вагонов. На фото, выложенном одним из пассажиров в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.
"Мы в курсе инцидента на станции метро Парсонс-Грин. Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Часть зеленой ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон была перекрыта. Люди, едущие в час пик на работу, разворачиваются перед станцией метро и идут в сторону уже переполненных автобусных остановок.
Как рассказал РИА Новости дипломатический источник, россияне пока не обращались в посольство в Лондоне в связи с ЧП.
Источник РИА Новости

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