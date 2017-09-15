15 сентября 2017, 14:41 Комментарии

Проекты "Умная улица" и "Умный город" стартовали в пилотном режиме. Об этом 15 сентября журналистам сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадров. По его словам, проект "Безопасный город" планировалось внедрить еще в 2012 году, но тогда этого не смогли сделать. Позже результаты тендера также были отменены.

Т.Джумакадыров отметил, что реализация проектов началась в Бишкеке (проспекты Чуй и Ч.Айтматова) и Оше. В настоящее время проводятся линии электропередач для оборудования.

"Результаты будут видны уже в течение месяца-двух. В итоге будут внедрены проекты "Умный город" и "Умная страна", - сказал вице-премьер.

"В рамках нашего проекта, который намного шире и глубже "Безопасного города", все управление электричеством, светофорами будет проводиться автоматически. Будут установлены камеры фото- и видеофиксации. Всю городскую инфраструктуры мы намерены спустить под землю, то есть будут подземные коммуникации", - рассказал он.

Вице-премьер также затронул тему службы в армии. "Раньше мамы не знали, как спасти своих детей от армии, а сейчас - как туда отправить", - сказал он.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие сейчас одеты, обуты, накормлены, строится социальное жилье. Их заработная плата повышается.

"Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются своими прямыми функциями в зоне своей ответственности. За последние 5-6 лет мы сумели выстроить эффективную систему правоохранительных органов. Мы можем наконец-то сказать, что у нас есть армия", - отметил Т.Джумакалыров.