А.Атамбаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб со вступлением в должность

15 сентября 2017, 14:21 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Халиму Якоб по случаю вступления в должность президента Республики Сингапур. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "В текущем году наши государства празднуют 25-ю годовщину установления дипломатических отношений. Уверен, что совместными усилиями Кыргызстан и Сингапур и далее продолжат развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество во благо народов наших стран", - отмечено в послании президента.

Президент Кыргызстана пожелал президенту Сингапура крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а дружественному народу Сингапура - мира и благополучия.