Спикер ЖК и посол Индии в Кыргызстане обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия

15 сентября 2017, 14:49 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбекови посол Индии в Кыргызстане Лакшманан Савитри обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и сотрудничества. Как сообщает пресс-служба парламента, стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы кыргызско-индийского сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, участники встречи выразили намерение наращивать и углублять отношения в сфере обмена опытом построения и развития парламентской демократии, взаимодействия в области туризма, здравоохранения, культуры и торгово-экономического сотрудничества.

Спикер подчеркнул важность дальнейшей активизации двусторонних контактов в русле межпарламентского взаимодействия и изучения опыта построения парламентаризма в Индии.

"Для укрепления межпарламентского партнерства созданы все условия и механизмы, включая правовую основу. В Жогорку Кенеше создана и работает депутатская группа дружбы с Индией, что способствует установлению доверительных отношений между парламентами двух стран", - отметил Ч.Турсунбеков.

Он акцентировал внимание участников встречи на необходимости наращивания взаимодействия в научно-технической сфере, в частности в сфере IT-технологий, в которой Индия является одной из мировых лидеров.

Как подчеркнула посол Индии в Кыргызстане Лакшманан Савитри, сотрудничество двух стран имеет огромный потенциал для развития не только политического и межпарламентского диалога, но и партнерства в сфере торгово-экономических, туристических и инвестиционных связей.

На встрече посол пригласила Ч.Турсунбекова посетить с официальным визитом Индию. Также дипломатический посланник озвучила намерение проводить совместную работу по обмену опытом в вопросе реализации подобных проектов, как "Таза коом" в Кыргызстане и "Цифровая Индия" в Индии.