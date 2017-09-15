ГРС: Можно не менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать

15 сентября 2017, 14:20 Комментарии

В связи с началом агитационной кампании агитаторы некоторых кандидатов в президенты начали призывать избирателей менять свои ID-карты на новые биометрические паспорта, в противном случае они не смогут проголосовать. Также со стороны избирателей увеличились обращения в Государственную регистрационную службу с вопросами, для чего агитаторы собирают персональные идентификационные номера (ПИН) граждан.

В этой связи ГРС заявляет, что необязательно менять старую ID-карту на биометрическую, чтобы проголосовать. Избиратель может голосовать как старым, так и новым паспортом. Никакой разницы нет. Также Госрегистр призывает избирателей ни одному агитатору не давать копии паспортов или же свои ПИН-номера. Все это противоречит закону. ГРС ответственно заявляет, что сбор копии паспортов или же ПИН-номеров – это бесполезное занятие. Ни одному кандидату сбор копии паспортов не поможет.

В этой связи регистрационная служба просит всех граждан уточнить себя в списках избирателей в участках по месту прописки, а также на сайте www.shailoo.srs.kg. Помимо этого, функционирует колл-центр ГРС по номеру 119 (звонок бесплатный), где граждане получат консультацию о выборном процессе, необходимых документах и процедурах для участия в выборах, о пунктах приема биометрических данных, о включении в список избирателей и возможности изменения избирательного адреса. Также уточнить себя в списках избирателей можно путем отправки SMS-сообщения на бесплатный номер 119 с указанием в тексте персонального идентификационного номера. Данная услуга также предоставляется на бесплатной основе.