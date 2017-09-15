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В БНИЦТО открылся новый приемный блок

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366373_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448050-ru.html

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15 сентября 2017, 14:30       Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в БНИЦТО (Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии) прошло торжественное открытие обновленного приемного блока.
Новое медучреждение с улучшенными условиями намного облегчит работу врачей, ведущих прием пациентов, обеспечит соответствующие условия для пациентов, обратившихся в БНИЦТО за медицинской помощью.
Строительство пристройки приемного отделения БНИЦТО было начато в апреле текущего года для расширения и улучшения как внешнего вида, так и возможности открытия современного приемного отделения с залом ожидания, компьютеризированным ведением учета состояния поступившего больного.
Кроме этого, в результате строительства пристройки БНИЦТО получили два дополнительных операционных зала и удобные пути транспортного подъезда машин скорой помощи.
Обновленный приемный блок столичного центра травматологии и ортопедии позволит оказывать населению экстренную и качественную медицинскую помощь.
Для справки: Первый в Кыргызстане научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии открыт на основании постановления Бишкекского городского кенеша депутатов и мэрии города Бишкек № 8/8 СП от 19 марта 2004 года.
За короткий, по историческим меркам, срок БНИЦТО стал крупным в республике специализированным клиническим, научным и учебным центром травматологии и ортопедии, в котором трудится высококвалифицированный научный и
медицинский персонал. В институте работают 6 докторов и 36 кандидатов медицинских наук, 118 врачей, в том числе 41 с высшей квалификационной категорией.

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