В БНИЦТО открылся новый приемный блок

15 сентября 2017, 14:30 Комментарии

Сегодня, 15 сентября, в БНИЦТО (Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии) прошло торжественное открытие обновленного приемного блока.

Новое медучреждение с улучшенными условиями намного облегчит работу врачей, ведущих прием пациентов, обеспечит соответствующие условия для пациентов, обратившихся в БНИЦТО за медицинской помощью.

Строительство пристройки приемного отделения БНИЦТО было начато в апреле текущего года для расширения и улучшения как внешнего вида, так и возможности открытия современного приемного отделения с залом ожидания, компьютеризированным ведением учета состояния поступившего больного.

Кроме этого, в результате строительства пристройки БНИЦТО получили два дополнительных операционных зала и удобные пути транспортного подъезда машин скорой помощи.

Обновленный приемный блок столичного центра травматологии и ортопедии позволит оказывать населению экстренную и качественную медицинскую помощь.

Для справки: Первый в Кыргызстане научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии открыт на основании постановления Бишкекского городского кенеша депутатов и мэрии города Бишкек № 8/8 СП от 19 марта 2004 года.

За короткий, по историческим меркам, срок БНИЦТО стал крупным в республике специализированным клиническим, научным и учебным центром травматологии и ортопедии, в котором трудится высококвалифицированный научный и

медицинский персонал. В институте работают 6 докторов и 36 кандидатов медицинских наук, 118 врачей, в том числе 41 с высшей квалификационной категорией.