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В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366372_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448049-ru.html

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15 сентября 2017, 14:37       Комментарии

В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На открытии соревнований министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова отметила, что правительство прилагает все усилия для улучшения качества жизни ЛОВЗ.
"Сегодняшнее мероприятие уникальное. Оно впервые проходит в Кыргызстане. Более сотни людей с ограниченными возможностями здоровья участвуют в чемпионате. Хочу всем участникам пожелать успехов, новых побед и высоких результатов", - сказала она.
На турнир приглашены представители более 10 стран. Это - Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Пакистан, Афганистан и другие.
Состязания будут проходить в Бишкеке с 15 по 22 сентября. По итогам турнира победители получат ценные призы и подарки.

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