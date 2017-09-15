В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

15 сентября 2017, 14:37 Комментарии

В Бишкеке стартовал первый чемпионат Азии по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На открытии соревнований министр труда и соцразвития Таалайгуль Исакунова отметила, что правительство прилагает все усилия для улучшения качества жизни ЛОВЗ.

"Сегодняшнее мероприятие уникальное. Оно впервые проходит в Кыргызстане. Более сотни людей с ограниченными возможностями здоровья участвуют в чемпионате. Хочу всем участникам пожелать успехов, новых побед и высоких результатов", - сказала она.

На турнир приглашены представители более 10 стран. Это - Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Бутан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия, Пакистан, Афганистан и другие.

Состязания будут проходить в Бишкеке с 15 по 22 сентября. По итогам турнира победители получат ценные призы и подарки.