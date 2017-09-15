Перевернувшийся грузовик с заключенными — подробности от ГСИН

15 сентября 2017, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. 41 заключенный попал в автоаварию на трассе Бишкек - Ош, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 25 заключенных.

Грузовик опрокинулся утром 15 сентября в Жайыльском районе Чуйской области. Пострадали водитель авто и двое заключенных.

"Они пострадали несильно, их госпитализировали. Сейчас 40 заключенных сидят на холме и ждут, когда за ними приедет другой грузовик. Вместе с ним прибудет следственная группа. Заключенных сторожат сотрудники Департамента охраны и конвоирования ГСИН", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что заключенные ведут себя спокойно, попытки побега не предпринимались.

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