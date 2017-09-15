Доллар США: 68.7382 (+0.0821) 
Евро: 81.8191 (-0.4412) 
Золото: 42.54 $/гр (-0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
ясно +25°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Актриса из Кыргызстана получила приз Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык"Актриса из Кыргызстана получила приз Международного фестиваля тюркоязычных театров "Туганлык"А.Атамбаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб со вступлением в должностьА.Атамбаев поздравил президента Сингапура Халиму Якоб со вступлением в должность

Перевернувшийся грузовик с заключенными — подробности от ГСИН

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448048-ru.html

Похожие новости

Автозак, перевозивший заключенных, попал в ДТП

Автозак с заключенными упал на бок на трассе Бишкек — Ош

Автозак с заключенными попал в аварию на трассе Бишкек - Ош

На трассе Ош–Бишкек автозак попал в ДТП, пострадали конвоир и заключенные

Tesla представит электрический грузовик в октябре

15 сентября 2017, 14:22       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. 41 заключенный попал в автоаварию на трассе Бишкек - Ош, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 25 заключенных.
Грузовик опрокинулся утром 15 сентября в Жайыльском районе Чуйской области. Пострадали водитель авто и двое заключенных.
"Они пострадали несильно, их госпитализировали. Сейчас 40 заключенных сидят на холме и ждут, когда за ними приедет другой грузовик. Вместе с ним прибудет следственная группа. Заключенных сторожат сотрудники Департамента охраны и конвоирования ГСИН", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что заключенные ведут себя спокойно, попытки побега не предпринимались.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум